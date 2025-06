Videochiama un negoziante dal carcere per estorcergli denaro

In un'operazione che ha scosso la comunità, i carabinieri di Boscoreale hanno smascherato un tentativo di estorsione orchestrato attraverso videochiamate da un carcere. Due indagati sono stati colpiti da un’ordinanza cautelare emessa dal gip di Napoli, sotto l’accusa di tentata estorsione in concorso. Questo episodio mette in luce come, anche in situazioni difficili, le forze dell'ordine siano sempre pronte a proteggere la legalità e a contrastare il crimine.

I militari della stazione carabinieri di Boscoreale hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, nei confronti di due persone gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di tentata estorsione in concorso e.

