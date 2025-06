VIDEO | Nuovi posti di terapia sub intensiva al Cervello Faraoni | Stiamo riformulando le liste d' attesa

L’Aoor Villa Sofia Cervello apre nuove frontiere nella cura cerebrale, potenziando la terapia sub intensiva con 20 posti letto di ultima generazione, pronti a evolversi in intensivi in soli 48 ore. Un passo strategico che rivoluziona l’assistenza neurologica in Sicilia, migliorando sensibilmente tempi di risposta e qualità delle cure. Questa innovazione rappresenta un importante punto di svolta per la sanità regionale, garantendo ai pazienti un’assistenza più rapida ed efficace.

La direzione generale dell’Aoor Villa Sofia Cervello potenzia la dotazione ospedaliera con 20 nuovi posti letto di terapia sub intensiva, pronti a diventare intensivi in 48 ore. “Si tratta di un’opera di fondamentale importanza strategica per la sanità siciliana - ha detto l’assessore regionale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - VIDEO | Nuovi posti di terapia sub intensiva al Cervello, Faraoni: "Stiamo riformulando le liste d'attesa"

In questa notizia si parla di: posti - terapia - intensiva - cervello

Villa Sofia, pronti due nuovi posti letto nella reparto di Terapia intensiva - L'ospedale Villa Sofia Cervello continua a potenziare la propria capacità assistenziale con l'attivazione di due nuovi posti letto nella Terapia Intensiva Post Operatoria (Tipo).

Ospedale Cervello, potenziamento per la Terapia Intensiva e sub intensiva - Tramite l’attivazione di 20 nuovi posti letto progettati per essere riconvertiti nell’arco di 48 ore. - https://insanitas.it/asp-e-ospedali/2025/06/11/ospedale-cervello-potenziamento-per-la- Vai su X

Anche dopo l’arresto cardiaco, il cervello può mostrare un’intensa attività elettrica per quasi un’ora. Quasi il 40% dei pazienti rianimati ha dei ricordi precisi ? Vai su Facebook

Palermo, altri 20 posti di terapia sub intensiva all'ospedale Cervello; VIDEO | Nuovi posti di terapia sub intensiva al Cervello, Faraoni: Stiamo riformulando le liste d'attesa; Nuovi posti di sub intensiva al Cervello, Faraoni: Sanità in rinnovamento, servono risultati concreti.

Ospedale Cervello a Palermo, 20 posti di terapia sub intensiva Segnala ansa.it: E' stata inaugurata oggi, all'ospedale Cervello di Palermo, una nuova area con 20 posti letto di terapia sub Intensiva, progettati per essere riconvertiti in terapia Intensiva, nell'arco di 48 ore.