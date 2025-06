VIDEO Incidente spaventoso | auto si impenna e si schianta

Un video che lascia senza fiato: durante una emozionante gara della VP Racing Fuels Heads-Up Shootout Series, una Corvette si impenna improvvisamente, sollevandosi da terra prima di schiantarsi con forza sull'asfalto e precipitare sul terrapieno. Uno spettacolo spaventosamente realistico che mette in evidenza la potenza e i rischi delle corse automobilistiche. Fortunatamente, il pilota è riuscito a salvarsi, dimostrando che anche nei momenti più critici, la fortuna può fare la differenza.

Durante una sessione della VP Racing Fuels Heads-Up Shootout Series, una Corvette si è letteralmente sollevata da terra, ha impattato violentemente sull'asfalto ed è poi precipitata sul terrapieno a lato della pista. Nonostante la violenza dello schianto, il pilota è riuscito a salvarsi.

