VIDEO - Incendio in via Massari | lingue di fuoco escono dalle finestre

Un drammatico incendio scuote via Massari a Parma, alle prime ore del mattino. Le lingue di fuoco escono dalle finestre dell’appartamento, avvolgendo tutto con un minaccioso bagliore. La scena, crudele e sgomenta, coinvolge una donna e il suo bambino di appena 9 anni, intrappolati in un incubo di fiamme. Un intervento rapido e speranze di salvezza si intrecciano in questa notte di emergenza.

Incendio alle 2 e mezza di notte all'interno di un appartamento di via Massari a Parma. Le fiamme hanno avvolto tutte le stanze dell'abitazione all'interno della quale si trovavano una donna con il figlio di 9 anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - VIDEO - Incendio in via Massari: lingue di fuoco escono dalle finestre

In questa notizia si parla di: incendio - massari - lingue - fuoco

Incendio nella notte in un appartamento di via Massari, donna gravissima: ferito anche un bambino - Una notte drammatica a Via Massari: un incendio improvviso ha devastato un appartamento, lasciando gravemente ferita una donna e ferito anche un bambino.

VIDEO - Incendio in via Massari: lingue di fuoco escono dalle finestre; Incendio in via Massari: Prima gli scoppi, poi le lingue di fuoco: le fiamme hanno avvolto tutto; Il camion che trasporta gas prende fuoco: le immagini dell'impressionante incendio.

Terribile incendio in via Massari nella notte: grave una donna, ferito (lievemente) un bimbo - Video Secondo gazzettadiparma.it: Il bilancio è di un ferito grave, soprattutto per le inalazioni del fumo, e di un bambino che h ...