VIDEO | Il teatro non va in vacanza la stagione estiva del Biondo si sposta alla Gam con nove spettacoli

L’estate non ferma il Teatro Biondo di Palermo, che rilancia con “Biondo d’estate” alla GAM, un’incantevole rassegna nel suggestivo chiostro della Galleria d’Arte Moderna. Nove spettacoli ad alto impatto civile e cinque letture sceniche dedicati alla nuova drammaturgia promettono un’esperienza culturale unica. Un format innovativo e ricco di contenuti per portare il teatro tra le meraviglie dell’estate, dimostrando che il sipario non va mai in vacanza.

