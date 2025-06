VIDEO - I vigili del fuoco dentro l' appartamento in fiamme

Una notte di emergenza a Parma, dove i vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per contenere un incendio in un appartamento di via Massari. Le immagini degli operatori al lavoro mostrano l’eroismo quotidiano di chi rischia tutto per salvare vite. La donna rimasta intrappolata lotta tra la vita e la morte, mentre il suo bambino di soli 9 anni è stato fortunatamente solo lievemente ferito. La comunità si stringe nel ricordo di questa tragedia, sperando in un rapido recupero e in misure di prevenzione più efficaci.

Incendio nella notte in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Massari a Parma. La donna che era all'interno è ricoverata in gravissime condizioni all'Ospedale Maggiore. Per il figlio di 9 anni solo ferite lievi. Le immagini degli operatori dei vigili del fuoco all'interno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - VIDEO - I vigili del fuoco dentro l'appartamento in fiamme

Appartamento in fiamme. Intera famiglia in ospedale