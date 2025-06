VIDEO | Furgone in fiamme sull' Aurelia vicino alle case attimi di paura

Un violento incendio ha scatenato il panico tra i residenti di Cogoleto, quando un furgone si è improvvisamente incendiato sulla strada Aurelia, vicino alle case e al lungomare. Fiamme alte e una densa colonna di fumo nero hanno reso l’aria irrespirabile, mettendo a rischio la sicurezza di tutta la comunità. Fortunatamente, l’intervento rapido dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze peggiori, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza in situazioni di emergenza.

Fiamme alte e una colonna di fumo nero a due passi dalle case: attimi di paura a Cogoleto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 12 giugno, quando un furgone ha preso fuoco sulla via Aurelia, esattamente tra le abitazioni e il lungomare. Sul posto subito i vigili del fuoco con una squadra da. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - VIDEO | Furgone in fiamme sull'Aurelia vicino alle case, attimi di paura

