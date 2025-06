VIDEO | Anello | Lo Stadio delle Palme tornerà a ospitare grandi eventi come ai tempi di Mennea

Lo Stadio delle Palme di Bari si prepara a rivivere i fasti di un tempo, quando i grandi campioni come Mennea e Antibo dominavano le piste. A pochi passi dall’impianto, il ricordo di queste leggende dello sport si rinnova con un nuovo video celebrativo, che rende omaggio a chi ha scritto pagine indimenticabili della storia dell’atletica. Un ritorno agli eventi memorabili, per rivivere emozioni autentiche e riscoprire il fascino delle grandi imprese sportive.

Comincia da Palermo la stagione all'aperto di Larissa Iapichino: primi salti allo stadio delle Palme - La stagione all'aperto di Larissa Iapichino inizia a Palermo, dove la campionessa europea indoor del salto in lungo si prepara a calcare la pedana dello stadio delle Palme 'Vito Schifani'.

