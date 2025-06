VIDEO Al via la seconda edizione della Witch League | oltre mille spettatori per la serata inaugurale

Tempo di lettura: 2 minuti È partita con il botto la seconda edizione della Witch League, il torneo estivo più atteso del Sannio, che ha preso il via ieri sera presso il Centro Sportivo Francesca di San Giorgio del Sannio. Un evento che si conferma non solo appuntamento sportivo, ma anche momento di aggregazione e intrattenimento per tutta la comunità. Ben 16 squadre iscritte, un impianto gremito da oltre un migliaio di spettatori e un’atmosfera elettrizzante hanno dato il via a questa nuova stagione della Witch League, con una prima serata da ricordare. Sugli spalti, famiglie, giovani e appassionati hanno trovato non solo spettacolo calcistico, ma anche un’occasione per rilassarsi e divertirsi grazie agli stand gastronomici e a una proposta food & beverage ricca e variegata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - VIDEO/ Al via la seconda edizione della Witch League: oltre mille spettatori per la serata inaugurale

