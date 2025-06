Viareggio, aggressione nel piazzale Sea. Operatore ferito da un ladro.

VIAREGGIO, 12 giugno 2025 – Un'ombra di violenza ha squarciato la tranquillità del centro raccolta Sea Risorse, quando un operatore ecologico, durante il suo turno di lavoro, è stato brutalmente aggredito da un ladro armato di oggetto contundente. La sua pronta reazione e il tempestivo intervento dei soccorsi hanno evitato conseguenze più gravi. L’episodio mette in luce quanto la sicurezza sul lavoro debba essere una priorità assoluta, perché un attimo può fare la differenza tra vita e…

Viareggio, 12 giugno 2025 – Era in servizio, quando all’improvviso è stato aggredito da un ladro che si era intrufolato all’interno del centro raccolta di Sea Risorse. E così un operatore ecologico è finito al pronto soccorso con una vistosa ferita alla testa, causata da un oggetto contundente non meglio identificato, per fortuna senza gravi conseguenze. Questione di centimetri, e forse ci saremmo trovati a raccontare un’altra storia. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di martedì, quando al termine del giro di raccolta della differenziata per le strade di Viareggio, alla fine del turno di lavoro, il dipendente di Sea è tornato alla piazzola di via dei Comparini per scaricare il furgone. 🔗 Leggi su Lanazione.it