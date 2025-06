Viaggia su un' auto rubata a Rimini scoperto senza patente e in stato di ebbrezza

Un episodio che mette in evidenza i rischi e le conseguenze di comportamenti imprudenti sulla strada. Viaggia su un'auto rubata a Rimini, senza patente e in stato di ebbrezza: un uomo di 30 anni è stato denunciato per ricettazione e guida in condizioni pericolose. La sua condotta irresponsabile ha portato a sanzioni e conseguenze legali. Leggi le notizie di...

Un uomo di 30 anni è stato denunciato per ricettazione e guida in stato di ebbrezza, oltre a essere sanzionato al Codice della strada in quanto al volante senza avere mai conseguito la patente. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio dello scorso martedì 10 giugno. Leggi le notizie di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Viaggia su un'auto rubata a Rimini, scoperto senza patente e in stato di ebbrezza

