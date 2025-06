Viaggia per 150 chilometri sul tetto di un treno che va a 250 all' ora | la scoperta shock in stazione

Un viaggio mozzafiato di 150 chilometri sul tetto di un treno a 250 km/h, culminato in una scoperta sorprendente alla stazione di Bologna. Il treno Italo arrivato ieri sera, 11 giugno, ha svelato un visitatore inatteso: un uomo rannicchiato tra due vagoni, che ha lasciato tutti senza parole. La sua presenza ha sollevato interrogativi e emozioni, ma per fortuna, dopo le verifiche, si è scoperto che stava bene...

Il treno Italo che è arrivato ieri sera, 11 giugno, a Bologna trasportava un passeggero non previsto. Una volta scese sulla banchina, alcune persone si sono accorte che tra due vagoni c'era un uomo rannicchiato. All'inizio si è temuto il peggio, ma per fortuna il "passeggero abusivo" stava bene. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Viaggia per 150 chilometri sul tetto di un treno che va a 250 all'ora: la scoperta shock in stazione

