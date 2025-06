Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 19 | 40

Benvenuti a un nuovo aggiornamento di Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato a tenervi informati sulla viabilità della capitale. Se state pianificando il vostro viaggio o semplicemente desiderate rimanere aggiornati sulle condizioni del traffico, siete nel posto giusto: vi presenteremo le ultime notizie sui rallentamenti e le code, per aiutarti a scegliere il percorso migliore. Restate con noi, perché la strada può riservare sorprese!

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura gli aggiornamenti sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna rallentamenti per traffico intenso tra Roma Fiumicino e via del mare è più avanti tra Pontina e Appia in interna code sempre per traffico Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e lo svincolo per La 24 Roma Teramo è proprio sul tratto Urbano della A24 segnaliamo rallentamenti per incidente tangenziale Fiorentini in direzione del raccordo anulare mentre in direzione opposta sono per traffico le code tra Portonaccio e tangenziale rallentamenti per traffico anche in a 91 Roma Fiumicino pranza del Tevere e via del Cappellaccio in direzione Eur ci spostiamo su via Pontina code a tratti per traffico tra via dei rutuli Aprilia in direzione Latina e si rallenta a direzione Roma ma tra Spinaceto e lo svincolo per il raccordo infine chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea fl3 roma-viterbo il servizio è sospeso tra Cesano di Roma e la porta a causa di un incendio in prossimità dei Binari servizio sospeso anche sulla linea fl8 Roma Nettuno tra Marechiaro e padiglione in corso di aggiornamenti dell'autorità giudiziaria circolazione rallentata invece sulla linea fl7 Roma Napoli via Formia da Formia Sessa Aurunca per le alte temperature registrate con ritardi fino a 60 minuti Inoltre nella giornata di domani per lavori di manutenzione programmata Nelle stazioni di Latina e Roma Aurelia i treni della fl7 subiranno variazioni tutti i dettagli di questa e delle altre notizie sono multabile sul nostro sito infomobilità Punto astrale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it