Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 18 | 10

Ben trovati da Astral Infomobilità, il servizio ufficiale della Regione Lazio dedicato alla viabilità delle province di Latina e Frosinone. Oggi vi aggiorniamo sulle condizioni del traffico a Roma e nel Lazio, con dettagli su incidenti, restringimenti e incolonnamenti. Restate con noi per rimanere sempre informati e pianificare al meglio i vostri spostamenti. Ora, ecco gli ultimi aggiornamenti sulla viabilità regionale.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio edizione delle province di Latina e Frosinone in apertura gli aggiornamenti su via Pontina causa di un incendio già domato al km 40 e 500 ci sono incolonnamenti tra Pomezia e Aprilia in direzione di Latina ci spostiamo a Latina in centro Code in via Don Carlo Torello in direzione viale XXI Aprile e su Viale Lamarmora in entrambi i sensi di marcia nei dintorni di Latina consuete code alle rotatorie di Borgo Piave Borgo Faiti verso Latina e file sulla statale Pontina tra via Migliara 43 e Borgo Isonzo nei due sensi di marcia per il trasporto ferroviario segnaliamo che la circolazione sulla fl7 Roma Napoli via Formia è il momento rallentata tra Formia e Sessa Aurunca per le alte temperature registrate con ritardi fino a 90 minuti Inoltre nella giornata di domani per lavori di manutenzione programmata Nelle stazioni di Latina e Roma Aurelia i treni subiranno variazioni tutti i dettagli sono consultabili sul nostro sito infomobilità Punto astrale spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it