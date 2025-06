Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 17 | 25

Benvenuti a questa aggiornamento sulla viabilità nella regione Lazio, datato 12 giugno 2025 alle ore 17:25. Astral Infomobilità vi guida attraverso le principali criticità, tra cui un incendio sulla Pontina e rallentamenti sul Raccordo Anulare. La situazione richiede attenzione: restate sintonizzati per tutte le ultime notizie e consigli utili per affrontare al meglio il vostro viaggio in queste ore.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in via Pontina causa di un incendio già Donato al km 40 e 500 ci sono incolonnamenti in direzione Latina tra lo svincolo per La Laurentina ed Aprilia ci spostiamo sul Raccordo Anulare carreggiata esterna segnaliamo rallentamenti tra Roma Fiumicino e via del Mare per la ripercussione di un sinistro avvenuto proprio sulla provinciale del mare in uscita dal raccordo anulare e più avanti sempre causa incidente ci sono rallentamenti tra Laurentina e Appia in interna risolto il precedente incidente tra Roma Fiumicino e Pisana ma sono ancora presenti licudi per traffico intenso da casa a vista e Salaria è più avanti tra Nomentana e lo svincolo per La 24 Roma Teramo è proprio sul tratto Urbano della A24 Ci sono rallentamenti tratto Tor Cervara in direzione del raccordo anulare per un Veicolo in avaria sono invece causa lavori le code in A1 Firenze Roma tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano in direzione mentre sulla diramazione Roma nord prestare Attenzione In entrambe le direzioni per uno scontro laterale tra due vetture alla barriera di Roma nord infine chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino sulla metro C in arrivo due fine settimana di chiusura totale della linea si tratta di sabato e domenica 14 e 15 giugno e poi del 21 e 22 giugno il servizio sarà sostituito dalle navette bus AMC San Giovanni via Casilina Pantano ed Mcr San Giovanni parco di Centocelle con ultime partenze da capolinea al 130 di notte il sabato è alle 23:30 la domenica da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it