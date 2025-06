Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 15 | 25

Benvenuti alla nostra consueta sintesi sulla viabilità di Roma e Lazio del 12 giugno 2025 alle ore 15:25. Astral Infomobilità vi terrà aggiornati su traffico, incidenti e lavori in corso, aiutandovi a pianificare al meglio i vostri spostamenti. Restate con noi per tutte le notizie più recenti e consigli utili per una mobilità più sicura e efficiente.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna rallentamenti causa lavori per Laurentina e Appia interna invece segnaliamo code per incidente tra Roma Fiumicino e Pisana mentre per traffico intenso tra Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e lo svincolo per La A24 Roma Teramo è proprio sul tratto Urbano della A24 Ci sono rallentamenti tra Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo anulare sempre per le autostrade segnaliamo poi Code causa lavori in A1 Firenze Roma tra Guidonia Montecelio e Ponzano Romano in direzione Firenze chiudiamo con il trasporto pubblico capitolino sulla metro Cina arrivo due fine settimana di chiusura totale della linea si tratta di sabato e domenica 14 e 15 giugno e poi del 21:20 giugno il servizio sarà sostituito dalle navette bus M C San Giovanni via Casilina Pantano ed Mcr San Giovanni parco di Centocelle con ultime partenze dai capi alle 1:30 di notte il sabato è alle 23:30 la domenica da Marco Morgante Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 15:25

