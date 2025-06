Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 13 | 25

Ben ritrovati con gli aggiornamenti sulla viabilità a Roma e nel Lazio. La giornata di oggi, 12 giugno 2025, presenta alcune criticità sul raccordo anulare, con rallentamenti tra le uscite di Roma sud e Appia, e traffico intenso tra Ardeatine e Tuscolana. Restate con noi per tutte le informazioni utili e gli aggiornamenti sul trasporto pubblico, perché i prossimi fine settimana vedranno chiusure totali che influenzeranno i vostri spostamenti.

partiamo dal raccordo anulare è stato un incidente in interna permangono rallentamenti per traffico tra le uscite diramazione Roma sud e Appia situazione analoga traffico rallentato in esterna tra Ardeatine Tuscolana Cambiamo argomento il da trasporto pubblico o capitolino m c in arrivo due fine settimana di chiusura totale della linea sabato e domenica 14 e 15 giugno poi il 21 Il 22 giugno il servizio si trasferisce su gomma con il booster le linee M C San Giovanni via Casilina Pantano edema C3 San Giovanni parco di Centocelle le navette saranno attive secondo i consueti orari del metro Dunque sabato le ultime partenze dei bus Dai capolini sono a 1:30 di notte domenica alle 23:30 e fine per i cantieri sulla A1 Roma Napoli al via i lavori notturni di manutenzione degli impianti di illuminazione pertanto chiuso lo svincolo di Frosinone in uscita per il traffico proviene sia da Roma sia da Napoli a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani venerdì 13 giugno la chiusura si replica la notte successiva con le stesse modalità In alternativa è possibile utilizzare le uscite 20 non c'entrano per chi proviene il rispettivamente da Roma e da Napoli