Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 12 | 25

Ben ritrovati dalla redazione di Astral Infomobilità, il servizio della Regione Lazio dedicato alla viabilità. Oggi, 12 giugno 2025, alle ore 12:25, registriamo alcuni rallentamenti a Roma: un incidente tra le uscite Casilina e Tuscolana sul raccordo anulare interno e traffico intenso sulla Ardeatina fino alla diramazione Roma Sud. Inoltre, nella zona di Roma Termini, lavori di manutenzione programmata influenzano il servizio ferroviario. Ecco tutti i dettagli per partire informati e in sicurezza.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio partiamo da Roma raccordo anulare un incidente in interna è la causa delle cose tra le uscite Casilina e Tuscolana in esterna si rallenta qui per traffico intenso dalla Ardeatina alla diramazione Roma Sud nell'ambito del trasporto ferroviario per consentire i lavori di manutenzione programmata la stazione di Roma Termini alcuni treni regionali delle linea Roma Nettuno Roma Napoli via Formia Roma Velletri subiscono variazioni è l'imitazione di percorso istituito servizio bus tra la stazione di Campoleone Roma Termini e viceversa e fine per i cantieri sulla A1 Roma Napoli al via i lavori notturni di manutenzione degli impianti di illuminazione pertanto chiuso lo svincolo di Frosinone in uscita per il traffico che proviene da Roma e da Napoli a partire dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani venerdì 13 giugno in alternativa si consigliano le uscite Ferentino Ceprano per chi rispettivamente da Roma e da Napoli