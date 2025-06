Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 09 | 40

Se viaggi lungo le strade di Roma e del Lazio, rimanere aggiornati sulle ultime notizie di viabilità è fondamentale. Alle ore 09:40 del 12 giugno 2025, Astral Infomobilità segnala un incidente sull'A1 tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli, senza ripercussioni attuali sul traffico. Tuttavia, situazioni complesse si registrano anche lungo il Raccordo Anulare, Casilina, Appia e tra Pescaccia e Casal del Marmo, creando code e rallentamenti. Ecco cosa sapere per pianificare al meglio i tuoi spostamenti.

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio incidenti in A1 sulla direttrice del Napoli siamo tra Ferentino e Frosinone verso Napoli al momento non ci sono ripercussioni di traffico se spostiamo sul Raccordo Anulare a complicare la situazione anche gli incidenti lungo la carreggiata interna che provocano con la Casilina Appia e tra Pescaccia Casal del Marmo e per traffico poi file dalla Cassia Veientana da Flaminia e rallentamenti dalla Nomentana la Tiburtina in esterna sempre per traffico si procede dalla Salaria a Casal del Marmo e tra Aurelia e Pescaccio poi code a tratti dalla Pontina la Tuscolana e rallentamenti dalla Prenestina Tiburtina ci spostiamo sull'altra turbano della Roma Teramo figli ha dato al bivio per la tangenziale est direzione centro andiamo ora sulla Roma Fiumicino fila danza del Tevere a via della Magliana verso l'Eur da Gina Pandolfo è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione altro aggiornamento un servizio della Regione Lazio