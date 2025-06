Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 09 | 10

Benvenuti alla nostra aggiornamento sulla viabilità oggi, 12 giugno 2025, alle ore 09:10. Da Astral Infomobilità, il servizio dedicato a Regione Lazio e Province di Frosinone e Latina, vi forniamo le ultime notizie sul traffico. Al momento, sull’Autostrada Roma-Napoli tra Ferentino e Frosinone, non si registrano ripercussioni. Tuttavia, a Latina, si segnalano rallentamenti su via Isonzo e via Vespucci. Scopriamo insieme cosa sta succedendo sulle strade della regione.

incidente sulla Roma Napoli tra Ferentino e Frosinone in direzione Napoli al momento non ci sono ripercussioni di traffico veniamo il traffico a Latina rallentamenti interessano via Isonzo l'altezza di via Salvatore Tucci In quest'ultima direzione via Vespucci nei pressi di via persicara nelle due direzioni andiamo nei dintorni di Latina consuete code alle rotatorie di Borgo Piave Borgo Faiti verso Latina e poi sulla statale Pontina tra via Migliara 43 Borgo Isonzo nei due sensi di marcia nella Frusinate file sulla dei Monti Lepini località Valle Fioretta verso Frosinone a Frosinone e poi si rallenta via Tevere da via Arno via Piave verso quest'ultima infine Fides su via Mazzini all'altezza di via Mola Vecchia in direzione della rotonda per via Aldo Moro