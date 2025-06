Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 08 | 40

Benvenuti alla nostra consueta update sulla viabilità nella regione Lazio. Oggi, 12 giugno 2025 alle ore 08:40, le condizioni sull'A1 nel tratto tra Fabro e Orvieto sono tornate alla normalità dopo un incidente che aveva causato chiusure temporanee. Resta sotto controllo la situazione tra il bivio per Roma Nord e Ponzano Romano, dove è stato rimosso un veicolo in fiamme. Seguiteci per aggiornamenti in tempo reale e consigli utili per il vostro viaggio.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio Partiamo dalla A1 Firenze Roma il tratto autostradale tra Fabro e Orvieto in direzione Firenze in precedenza ha chiuso per un incidente è stato riaperto sempre in A1 ma tra il bivio per la diramazione Roma nord e Ponzano Romano spento il rimosso il veicolo in fiamme la situazione regolare sempre in direzione Firenze restiamo in A1 ma ci spostiamo sulla direttrice a Roma Napoli avvenuto un altro incidente siamo tra Ferentino e Frosinone verso Napoli al momento non ci sono ripercussioni di traffico siamo sul raccordo anulare in interna code per traffico e anche per un incidente tra l'uscita e Casilina Appia Più avanti si procede a rilento qui solo per traffico dalla diramazione Roma nord della Tiburtina in essere a traffico limitato con code dalla Flaminia Pescaccio e poi si rallenta dalla Prenestina Tiburtina sulla tratto Urbano della Roma Teramo file dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est verso il centro infine ci spostiamo sulla Roma Fiumicino danza del Tevere a via della Magliana direzione Eur Regina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 08:40

