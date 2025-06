Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 07 | 25

Benvenuti a tutti gli automobilisti della regione Lazio e non solo: ecco il bollettino di Astral Infomobilità aggiornato alle 07:25 dell’12 giugno 2025. Situazioni di traffico, incidenti e deviazioni in tempo reale per garantire un viaggio più sicuro e fluido. Restate con noi per tutte le ultime notizie sulla viabilità, perché conoscere le condizioni stradali significa scegliere il percorso migliore e arrivare a destinazione senza stress.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura La 1 Firenze ha chiuso il tratto tra Fabro e Orvieto per un incidente nel quale sono rimasti coinvolti Tre mezzi pesanti siamo in direzione Firenze seguire le deviazioni sul posto sempre in A1 tra il bivio per la direzione Roma nord e Ponzano Romano spento il veicolo in fiamme permangono code anche qui in direzione Firenze veniamo al traffico sul Raccordo Anulare con detto alle uscite Prenestina e Appia in esterna Si procede a rilento dalla Prenestina alla nome incolonnamenti sulla tratto Urbano della Roma Teramo da Tor Cervara al bivio per la tangenziale est direzione centro ora le consolari file sulla Salaria sulla Flaminia nell'ordine da Villa Spada via dei Prati Fiscali e dal raccordo anulare via dei Due Ponti nei due casi verso il centro è Fina sulla statale Pontina si rallenta da Pomezia a Castel di Decima direzione raccordo anulare da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione oro di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-06-2025 ore 07:25

In questa notizia si parla di: regione - roma - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Nell’ambito del Forum della Pubblica Amministrazione presso il Palazzo dei Congressi di Roma fino a mercoledì 21 maggio, nell’area della Regione Lazio alla presenza di amministratori locali e gestori di impianti e stazioni sciistiche, si è dibattuto del Protocol Vai su Facebook

Consiglio Lazio (@ConsiglioLazio) Vai su X

Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”; Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Regione Lazio, al via due opere pubbliche per la viabilità.