Via Vittorio Veneto Summer Night che la festa cominci

Preparatevi a vivere una serata indimenticabile in compagnia di musica, gusto e socialità! Sabato 28 giugno, via Vittorio Veneto si trasformerà nel cuore pulsante di Arezzo con la Summer Night, un evento imperdibile dalle 18 alle 24. Organizzata da Confesercenti con i commercianti locali e patrocinata dalla Camera di Commercio, questa festa promette di accogliere tutta la comunità per un’estate all’insegna del divertimento e della condivisione. La festa cominci!

