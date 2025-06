Via Poma il delitto perfetto | chi protegge il vero assassino di Simonetta Cesaroni?

Il mistero di via Poma continua ad avvolgere Roma, lasciando aperti più interrogativi che risposte. Quel delitto irrisolto, consumato più di trent’anni fa, ci invita a riflettere su chi possa davvero proteggere il vero colpevole e perché. È giunto il momento di svelare i segreti nascosti dietro questa tragedia e scoprire chi si nasconde nell’ombra. Perché, in fondo, la verità non può rimanere sepolta per sempre.

ROMA – Il 7 agosto 1990, Simonetta Cesaroni, vent’anni, veniva ritrovata morta all’interno di un appartamento al terzo piano di via Poma 2, nel quartiere Prati della capitale. Da allora sono passati più di trent’anni, ma il suo assassinio resta senza un colpevole definitivo. Un caso che ha segnato la cronaca nera italiana e che, . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Via Poma, il delitto perfetto: chi protegge il vero assassino di Simonetta Cesaroni?

In questa notizia si parla di: simonetta - poma - cesaroni - delitto

Errori, bugie, depistaggi: a oltre 30 anni dal delitto di via Poma, nuovi periti e nuove tecniche potrebbero dare nuove risposte sulla morte di Simonetta Cesaroni: l'inchiesta di Alessandro Gaeta e Sabrina Turco a #Tv7, stasera su Rai1 https://t.ly/Lpf6b Tg1 Vai su Facebook

Simonetta Cesaroni, archiviazione respinta per delitto di Via Poma: nuovi approfondimenti; A Speciale Tg1, La ragazza di via Poma; Via Poma, nuove piste e documenti: cosa cambia davvero nel caso Cesaroni.

Delitto di Via Poma: storia omicidio Simonetta Cesaroni/ 35 anni di misteri: ora nuova indagine e identikit Scrive ilsussidiario.net: Dalle sue analisi ha concluso che il killer del delitto di via Poma è mancino e ha usato 30 volte la mano sinistra contro Simonetta Cesaroni, l’arma del delitto è un taglia carte e il delitto ...