Via Massari i vigili del fuoco salvano la madre e il bimbo | l' uscita dall' appartamento in fiamme

Alle prime luci dell'alba, i vigili del fuoco di Parma hanno compiuto un salvataggio eroico in via Massari, liberando madre e bambino dall’appartamento in fiamme. Un intervento tempestivo e rischioso che ha evitato conseguenze tragiche. La donna, purtroppo, è ricoverata in gravissime condizioni, mentre il piccolo sta bene. I momenti di tensione e coraggio di quella notte rimarranno impressi nella memoria della comunità.

Incendio alle 2 e mezza della nottata tra l'11 e il 12 giugno in un appartamento di via Massari. Una donna è ricoverata in gravissime condizioni di salute, con ustioni in varie parti del corpo, all'ospedale Maggiore di Parma. Il figlio di 9 anni ha riportato solo ferite lieve. I momenti. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Via Massari, i vigili del fuoco salvano la madre e il bimbo: l'uscita dall'appartamento in fiamme

Incendio in appartamento a Parma, grave una 44enne Riporta ansa.it: Incendio nella notte in un appartamento a Parma: una 44enne è rimasta intossicata e ha riportato ustioni in varie parti del corpo, secondo i primi referti medici le sue condizioni sono gravi.