Via libera ai lavori di manutenzione su viale Moro e via Togliatti | l’ok della giunta comunale

Brindisi si prepara a rinnovarsi: via libera ai lavori di manutenzione straordinaria su viale Aldo Moro e via Togliatti, approvati dalla giunta comunale. Con un investimento di 176mila euro, questa operazione migliorativa promette di riqualificare le strade, garantendo sicurezza e decoro urbano. Un passo importante per valorizzare il territorio e migliorare la qualità di vita dei cittadini, dimostrando l’impegno dell’amministrazione verso uno sviluppo sostenibile e funzionale.

BRINDISI - La giunta comunale di Brindisi ha approvato questa mattina, giovedì 12 giugno, il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria di viale Aldo Moro e alcuni tratti di via Palmiro Togliatti. L'intervento, che prevede un investimento di 176mila euro, si è reso necessario in seguito. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Via libera ai lavori di manutenzione su viale Moro e via Togliatti: l’ok della giunta comunale

