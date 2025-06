Vi porto dentro ai Centri di recupero per uomini autori di violenza contro le donne

riabilitazione e consapevolezza, fondamentali per cambiare rotta. Entrare in questi centri significa scoprire un percorso di riflessione, rispetto e responsabilità, indispensabile per costruire un futuro più sicuro e rispettoso per tutte. Solo così possiamo sperare di fermare il ciclo della violenza e promuovere una cultura di uguaglianza e dignità.

Da dove si parte nella lotta alla violenza di genere, quando la sensazione è che ce ne sia sempre di più e gli efferati femminicidi diventino parte della cronaca anche tra coppie di giovanissimi? I Centri per uomini autori di violenza (Cuav) iniziano dai percorsi di recupero, un lavoro di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Vi porto dentro ai Centri di recupero per uomini autori di violenza contro le donne

In questa notizia si parla di: violenza - centri - recupero - uomini

A Roma una rete per tutelare le donne vittime di violenza: dalle case rifugio ai centri per maltrattanti - A Roma prende vita una rete cittadina dedicata alla tutela delle donne vittime di violenza. Questo progetto innovativo va oltre l'emergenza, creando sinergie tra case rifugio e centri per maltrattanti, con l'obiettivo di affrontare e sradicare le cause profonde della violenza di genere.

Siamo stanchi di contare le donne uccise. Ogni femminicidio è una sconfitta per tutti noi. L’inasprimento delle pene non può essere l’unica soluzione: educazione sessuo-affettiva, sostegno ai centri antiviolenza e percorsi di recupero per uomini autori di violen Vai su X

A Roma apriranno due nuovi centri antiviolenza e una casa rifugio Vai su Facebook

Io, ex uomo violento: vi porto dentro ai Centri di recupero per maltrattanti della Romagna; Violenza contro le donne: corsi recupero uomini maltrattanti; Un centro per il recupero di uomini autori di violenza domestica.

Vi porto dentro ai Centri di recupero per uomini autori di violenza contro le donne Da ravennatoday.it: Anche in Romagna esistono diversi 'Cuav', i Centri per uomini autori di violenza, dove il cambiamento inizia dalla responsabilità.