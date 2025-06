Vetrata si stacca e cade sulla nave da crociera salvi grazie al cameriere | In 10 secondi ha avvertito tutti

Un attimo di terrore a bordo della Symphony of the Seas: una vetrata si stacca e cade, ma grazie all'attenzione e alla prontezza di un cameriere, l'incidente si trasforma in un miracolo evitato. In soli 10 secondi, ha allertato tutti, salvando vite e dimostrando come il coraggio e la prontezza siano fondamentali anche nei momenti più critici. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa incredibile vicenda.

L'incidente, immortalato anche in un video girato dai presenti, sul ponte piscina della Symphony of the Seas della Royal Caribbean. Fortunatamente al momento del crollo della vetrata sotto non c'era nessuno perché che un cameriere ha visto cosa stava per accadere e ha lanciato tempestivamente l'allarme. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: vetrata - cameriere - stacca - cade

Tragedia evitata per un soffio in crociera: vetrata cade, nessun ferito grazie a un cameriere-eroe! Vai su X

Momenti di panico e tragedia sfiorata in crociera: la vetrata si stacca e precipita sulle sdraio sottostanti.

Il video della vetrata che si stacca e precipita sulle sdraio sulla nave da crociera Da blitzquotidiano.it: Paura sulla nave da crociera Symphony of the Seas: vetrata cade da un ristorante.