Vespucci - Il Viaggio Più Lungo | in arrivo la Docufiction dedicata all' Amerigo Vespucci e al suo epico Tour Mondiale

Se sei appassionato di avventure epiche e scoperte storiche, non puoi perdere la prossima docufiction dedicata a Amerigo Vespucci, il celebre esploratore che ha tracciato le rotte del mondo. Un viaggio lungo e affascinante, culminato a Genova il 10 giugno 2025, rivivrà sul piccolo schermo grazie a questa produzione esclusiva della Rai. Preparati a immergerti in un'avventura educativa e coinvolgente, pronta a svelare i segreti di un’epoca straordinaria.

Arriverà prossimamente sulla Rai una straordinaria docufiction dedicata all'Amerigo Vespucci e al suo Tour Mondiale, conclusosi lo scorso 10 giugno 2025 a Genova. Ecco tutti i dettagli di un appuntamento imperdibile. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Vespucci - Il Viaggio Più Lungo: in arrivo la Docufiction dedicata all'Amerigo Vespucci e al suo epico Tour Mondiale

In questa notizia si parla di: vespucci - docufiction - dedicata - amerigo

Vespucci: scopri il viaggio più lungo nella docufiction di rai - Scopri il viaggio leggendario dell’Amerigo Vespucci, la nave scuola della Marina Militare, attraverso la coinvolgente docufiction di Rai.

In visita alla nave scuola Amerigo Vespucci ? Questa mattina, al porto di Civitavecchia, una delegazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio ha avuto l’onore di visitare la storica nave scuola della Marina Militare “Amerigo Vespucci”, si Vai su Facebook

Vespucci, il viaggio più lungo, una docufiction in quattro puntate prossimamente sulla Rai; Giornata della Marina, la diretta: Vespucci in porto, l'arrivo di Mattarella, il passaggio delle Frecce Tricolori; Il tour mondiale del Vespucci diventa una docufiction in onda prossimamente sulla Rai.

"Vespucci, il viaggio più lungo", una docufiction in quattro puntate prossimamente sulla Rai rai.it scrive: Con la collaborazione di Ministero della Difesa, Marina Militare e Difesa Servizi S.