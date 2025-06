Vertice Nato affronto a Putin | ci sarà anche Zelensky

partecipazione potrebbe essere più simbolica che effettiva, sottolineando le delicate tensioni e le sfide di un confronto senza precedenti. In un contesto globale segnato da crisi e alleanze in evoluzione, questa assenza paradossale accende i riflettori sulla volontà e le strategie del leader ucraino nel fronteggiare le sfide poste dall'invasione russa. La sua presenza o meno al vertice NATO a L’Aja sarà certamente un elemento chiave per interpretare le future mosse sul palcoscenico internazionale.

L’Aja, città simbolo di giustizia internazionale e ora teatro del prossimo vertice NATO, si prepara ad accogliere i leader del mondo occidentale, ma l’attenzione è già polarizzata su una presenza, o meglio, su una quasi-assenza che parla volumi: quella del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Le fonti diplomatiche alleate, confermando all’ANSA la notizia, dipingono un quadro complesso e ricco di sfumature: Zelensky sarà all’Aja, sì, ma la sua partecipazione si limiterà alla cena offerta dal Re dei Paesi Bassi Guglielmo Alessandro la sera precedente il summit. Un dettaglio, questo, che da marginale diventa immediatamente centrale, trasformando una semplice formalità in un messaggio politico dirompente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Vertice Nato, affronto a Putin: ci sarà anche Zelensky

