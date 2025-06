Verso un’energia pulita e accessibile | le priorità Ue per uno sviluppo sostenibile

Verso un futuro più verde e accessibile, la European Sustainable Energy Week (EUSEW) 2025 a Bruxelles ha rappresentato un crocevia cruciale per l'energia pulita in Europa. In un contesto di sfide e opportunità, la Commissione Europea ha evidenziato i progressi fatti e le sfide ancora da affrontare per un sistema energetico più sicuro, competitivo e sostenibile. Questa settimana ha rafforzato l’impegno comunitario verso un mondo più verde e resiliente, sottolineando che il cambiamento inizia da qui.

Dal 10 al 12 giugno 2025, Bruxelles ha ospitato la European Sustainable Energy Week (EUSEW), il più importante evento dell'Unione Europea dedicato all'energia pulita e accessibile. In un momento chiave per la politica energetica comunitaria, la Commissione Europea ha scelto questa cornice per fare il punto su quanto è stato realizzato – e quanto resta da fare – per garantire sicurezza, competitività e sostenibilità al settore energetico europeo. Con leader del settore e decisori politici riuniti per discutere strategie comuni, l'evento segna un punto di svolta nelle politiche europee per un' energia pulita e accessibile.

