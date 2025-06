Verso il G7 canadese | il direttorio dell’Occidente alla prova delle incertezze del mondo

Verso il G7 canadese di Kananaskis, l’Occidente si prepara ad affrontare un mondo sempre più frammentato, tra sfide globali e tensioni geopolitiche. La cooperazione e la competizione si intrecciano in un delicato equilibrio, mettendo alla prova l’unità dei leader occidentali. Sarà un banco di prova decisivo, anche per i nuovi protagonisti, chiamati a lasciare il segno in un contesto internazionale in rapido mutamento. La partita è aperta: come reagiranno i grandi del mondo?

Cooperazione e competizione in un mondo frammentato: si avvicina il G7 canadese di Kananaskis, Alberta, e sarà interessante osservare come i grandi temi all'ordine del giorno dell'agenda dei leader dell'Occidente sapranno produrre decisioni concrete e presentare una rinnovata unità in tempi difficili. Sarà, inoltre, un crash test importante per diversi leader ambiziosi chiamati al loro debutto in un agone di questo livello, a partire dal padrone di casa, il premier canadese Mark Carney, e del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Gli occhi saranno, ovviamente, però tutti su Donald Trump, che fa il suo ritorno al summit sei anni dopo l'ultima presenza, nel 2019 (l'edizione 2020, ultima del suo primo mandato, fu annullata per il Covid-19).

