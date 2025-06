Verde e panchine a libro Il sindaco presenta due ’ritocchi’ per il mare

Il sindaco presenta due importanti ritocchi per valorizzare il nostro mare e la città. I lavori di ieri mattina in piazzale della Libertà, con operai e tappeti erbosi, segnano un passo avanti verso un ambiente più accogliente e verde. La riqualificazione dell'area, precedentemente dominata dalla ruota panoramica, promette di trasformare lo spazio in un punto di relax e bellezza. Un progetto che mira a migliorare la qualità della vita e a rendere il nostro patrimonio ancora più attrattivo.

Una squadra di operai ieri mattina era al lavoro in piazzale della Libertà con al seguito un camioncino carico di tappeti erbosi che sono stati poi stesi e sistemati nell'area dove lo scorso anno, ed anche quello prima, era posizionata la grande ruota panoramica. Un terreno brullo e contrassegnato da quattro grandi basamenti in cemento dopo andavo a poggiare le grandi 'braccia' che sorreggevano la ruota panoramica. Una sistemazione che il sindaco Andrea Biancani aveva annunciato. Quanto sia costato risistemare il piazzale della Palla di Pomodoro non si sa ma il sindaco una cifra la mette lì perché "ogni anno per la manutenzione del verde spendiamo oltre un milione di euro".

