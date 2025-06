Venezia striscione no Bezos | attivisti all’attacco contro le nozze del magnate di Amazon

Mentre Venezia si prepara ad accogliere il matrimonio del miliardario Jeff Bezos con Lauren Sanchez, attivisti e comitati scendono in piazza con uno striscione: "No Bezos". La protesta, che mira a sensibilizzare sull’impatto ambientale e sociale dell’evento, infiamma la città , tra tensioni e aspettative. Il Comune rassicura, ma il dibattito resta acceso: la Laguna è pronta a difendere il suo patrimonio e la sua identità .

