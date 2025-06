Venezia striscione no Bezos | attivisti all’attacco contro le nozze del magnate di Amazon

Mentre Venezia si prepara a ospitare il matrimonio del miliardario Jeff Bezos e Lauren Sanchez tra il 24 e il 26 giugno, attivisti inscenano proteste con uno striscione: “No Bezos”. La mobilitazione cresce, sfidando la versione rassicurante del Comune che minimizza l’impatto sulla città. In un contesto di fermento e tensione, le voci contrarie si fanno sempre più insistenti, portando Venezia a riflettere su un evento che divide gli animi.

