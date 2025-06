Venezia striscione no Bezos | attivisti all’attacco contro le nozze del magnate di Amazon

Mentre Venezia si prepara all’atteso matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, attivisti e comitati civici scendono in campo con striscioni e proteste contro la presenza del magnate. La Laguna si anima con il fermento di chi vuole far sentire la propria voce, anche se il Comune cerca di rassicurare: “Nessuno stress per la città”. Una sfida tra desiderio di rispetto e tutela ambientale e il clamore di un evento mondiale.

In laguna iniziano le proteste in vista del matrimonio tra il miliardario e Lauren Sanchez, previste tra il 24 e il 26 giugno. I comitati preparano la mobilitazione, ma il Comune minimizza: “Nessuno stress per la città”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

In questa notizia si parla di: venezia - striscione - bezos - attivisti

Venezia, protesta contro nozze Jeff Bezos: spunta striscione - Venezia si anima di protesta contro le nozze di Jeff Bezos, con attivisti che espongono uno striscione al Campanile di San Giorgio, criticando la trasformazione della città in scenografia per i ricchi.

Giovedì mattina, 12 giugno, alcuni attivisti hanno appeso sul campanile di San Giorgio, sull’omonima isola, a Venezia, uno striscione contro l’arrivo di Jeff Bezos, mr. Amazon, che è atteso in città dal 24 al 26 giugno per una tre giorni di nozze con Lauren Sanc Vai su Facebook

Venezia, striscione “no Bezos”: attivisti all’attacco contro le nozze del magnate di Amazon; Proteste per il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: striscione su campanile basilica di S. Giorgio; Venezia, striscione sul campanile di San Giorgio contro il matrimonio di Jeff Bezos in laguna.

Venezia, striscione “no Bezos”: attivisti all’attacco contro le nozze del magnate di Amazon Secondo repubblica.it: In laguna iniziano le proteste in vista del matrimonio tra il miliardario e Lauren Sanchez, previste tra il 24 e il 26 giugno.