Venezia striscione anti-Bezos | attivisti all’attacco contro le super nozze del magnate di Amazon

In un'atmosfera di tensione, Venezia diventa teatro di proteste contro le nozze del magnate di Amazon Jeff Bezos, previsto tra giugno e luglio. Attivisti e comitati preparano striscioni e manifestazioni, mentre il Comune rassicura: “Nessuno stress per la città ”. La sacra laguna si apre a dibattiti su privacy, sostenibilità e impatto turistico, invitando tutti a riflettere su cosa significhi rispettare questo patrimonio unico.

In laguna iniziano le proteste in vista del matrimonio tra il miliardario e Lauren Sanchez, previste tra il 24 e il 26 giugno. I comitati preparano la mobilitazione, ma il Comune minimizza: “Nessuno stress per la città ”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Venezia, striscione anti-Bezos: attivisti all’attacco contro le super nozze del magnate di Amazon

In questa notizia si parla di: venezia - striscione - anti - bezos

Venezia, protesta contro nozze Jeff Bezos: spunta striscione - Venezia si anima di protesta contro le nozze di Jeff Bezos, con attivisti che espongono uno striscione al Campanile di San Giorgio, criticando la trasformazione della cittĂ in scenografia per i ricchi.

Venezia è piena ovunque anche di volantini anti-Bezos appiccicati ai muri Vai su X

Giovedì mattina, 12 giugno, alcuni attivisti hanno appeso sul campanile di San Giorgio, sull’omonima isola, a Venezia, uno striscione contro l’arrivo di Jeff Bezos, mr. Amazon, che è atteso in città dal 24 al 26 giugno per una tre giorni di nozze con Lauren Sanc Vai su Facebook

'No Bezos' a Venezia contro le nozze del boss di Amazon; Venezia, striscione contro le nozze di Jeff Bezos: «La città non è in vendita»; Striscione contro Bezos dal campanile San Giorgio a Venezia.

Venezia, fumogeni e bandiere «No Bezos»: inizia così la battaglia del comitato anti-nozze. Il sindaco: «Mi vergogno di voi» msn.com scrive: Il «vessillo» appeso al campanile di San Giorgio, dove il 24 dovrebbe celebrarsi la cerimonia.