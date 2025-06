Venezia protesta contro nozze Jeff Bezos | spunta striscion

Venezia si anima di protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos: un gruppo di attivisti ha esposto uno striscione con una "X" rossa sul nome del fondatore di Amazon, denunciando il rischio che la città diventi solo una scenografia per i ricchi. Con l’obiettivo di sensibilizzare sull’attuale gestione e sulla crescente disuguaglianza, manifestano con forza le loro ragioni. E mentre domani si preannunciano nuove azioni, il dibattito sulla tutela di Venezia si infuoca sempre di più.

