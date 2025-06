Venezia in rivolta contro le nozze di Bezos | striscioni e assemblee per dire ‘No Space for Bezos’

Venezia si trasforma in un palcoscenico di protesta mentre si avvicina il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez. La città, conosciuta per la sua bellezza senza tempo, si trova ora al centro di un fermento sociale che non può essere ignorato. Con striscioni affissi e assemblee pubbliche, i cittadini si oppongono all’evento esclusivo e ai simboli di un’economia che sembra dimenticare l’etica e l’ambiente. La domanda è: Venezia dirà basta a questa celebrazione di ricchezza?

Manca poco al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez previsto a Venezia, ma la città lagunare è già in fermento. Non solo per i preparativi dell’evento esclusivo, che richiamerà celebrità e miliardari da tutto il mondo, ma soprattutto per la protesta nata attorno alle nozze e battezzata “No Space for Bezos”. Striscioni dal campanile: parte la mobilitazione. A lanciare il segnale è stato il collettivo “No Space for Bezos” che ha esposto uno striscione dal campanile della Basilica di San Giorgio Maggiore con il nome dell’ex patron di Amazon sbarrato da una grande X rossa. Gli attivisti denunciano: «Venezia non è in vendita, non è in affitto, non è il fondale per il matrimonio di uno degli uomini più ricchi del mondo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Venezia in rivolta contro le nozze di Bezos: striscioni e assemblee per dire ‘No Space for Bezos’

