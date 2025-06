Venerdì 13 giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 13 giugno, tra storia e tradizione, si apre un mondo di scoperte e riflessioni. Con l’oroscopo del giorno, l’almanacco e il proverbio, scopriamo come le energie cosmiche e i saperi antichi si intrecciano per accompagnarci nel nostro cammino. Oggi celebriamo Sant’Antonio di Padova, un santo amato e venerato in molte sfere della vita quotidiana. E allora, lasciati guidare dalle stelle e dalla saggezza popolare: cosa riserverà questa giornata?

Il 13 giugno è il 164° giorno del calendario gregoriano. Mancano 201 giorni alla fine dell’anno. Proverbio del giorno: Sant’Antonio dalla barba bianca, fammi trovar quel che mi manca. Santi del giorno: Sant’Antonio di Padova, patrono di orfani, prigionieri, naufraghi, donne incinte e. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Venerdì 13 giugno | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

