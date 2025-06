vendita delle terme ruggiero si fa da parte per grocco e tamerici

Una svolta inattesa scuote il futuro delle Terme Ruggiero: l’architetto Oreste Ruggiero e la figlia hanno deciso di non rinnovare le offerte di acquisto per le proprietà delle Tamerici e dell’ex Istituto Grocco, in scadenza il 31 maggio. Un passo che potrebbe cambiare profondamente il destino di questi beni strategici, alimentando aspettative e interrogativi sulla vera direzione del progetto di valorizzazione. La vicenda si apre ora a nuovi scenari da seguire con attenzione.

Colpo di scena nella complessa vicenda relativa alla vendita degli immobili delle Terme. L'architetto Oreste Ruggiero e la figlia non hanno rinnovato le offerte di acquisto, in scadenza il 31 maggio, presentate per le Tamerici e l'ex istituto Grocco. Il professionista mantiene il più stretto riserbo, ma la decisione sembra essere dettata dalla volontà di conoscere le effettive modalità in cui i beni strategici delle Terme saranno spacchettati e venduti in singoli lotti riguardanti uno o più edifici. Ruggiero, peraltro, aveva espresso un certo stupore davanti al dibattito emerso in consiglio comunale sulla necessità di vincolare l'ex istituto Grocco alle Leopoldine per rendere più completa la possibile realizzazione di una piscina termale, laddove il cantiere del progetto Fuksas è fermo da quattordici anni.