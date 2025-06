Vende foto e video hard sul web ma incassa anche il reddito di cittadinanza, denunciata casalinga di 40 anni.

Una casalinga di 40 anni, attiva nel settore dei contenuti hard online, è stata scoperta a incassare il reddito di cittadinanza senza dichiarare i guadagni derivanti da foto e video proibiti. La sua attività su una piattaforma di streaming, che prevedeva esibizioni in diretta con abiti succinti o nuda, ha fatto scattare le indagini della polizia giudiziaria presso la Procura di...

