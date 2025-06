Vela Ferrari Dubbini perdono quota e si allontanano dalla lotta per le medaglie ai Mondiali 470

Vela Ferrari Dubbini, dopo un inizio promettente, perde quota nelle regate di oggi ai Campionati Mondiali 2025 del 470 misto a Gdynia, allontanandosi dalla lotta per le medaglie. La quarta giornata, caratterizzata da condizioni impegnative, ha visto le nostre atlete affrontare sfide che hanno influito sulla classifica generale. Con ancora una prova da disputare, l'attenzione ora si concentra sulle ultime regate e sulla Medal Race, nel tentativo di recuperare terreno e regalare all’Italia una gioia preziosa.

Si è appena conclusa la quarta giornata dei Campionati Mondiali 2025 del 470 misto, in corso di svolgimento a Gdynia (in Polonia). Quest’oggi si sono disputate come da programma le prime tre regate di Gold Fleet (riservata ai migliori 25 equipaggi dopo le Qualifying Series), portando a otto il numero delle prove completate sin qui in attesa dell’ultimo giorno di Finali e della Medal Race. Day-4 negativo purtroppo per i colori azzurri, con l’Italia che vede affievolirsi drasticamente le speranze di conquistare una medaglia in questa rassegna iridata quando mancano un massimo di tre regate prima della Medal Race a punteggio doppio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Vela, Ferrari/Dubbini perdono quota e si allontanano dalla lotta per le medaglie ai Mondiali 470

