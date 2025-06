vecchiazzano ancora atti vandalici nel quartiere

Vecchiazzano si trova ancora una volta a fronteggiare atti vandalici che disturbano la tranquillità del quartiere. Martedì, intorno alle 14, l’area sagre è stata teatro di comportamenti dannosi con bustine di olio, sale e pepe rovesciate, tovaglioli sparsi, una latta di detersivo svuotata e l’estintore antincendio compromesso. L’Associazione Quartiere Vecchiazzano, impegnata da anni nelle tradizionali sagre, invita alla collaborazione per tutelare il nostro patrimonio comune e mantenere vivo lo spirito di comunità.

Martedì, intorno alle 14, l’ area sagre del quartiere Vecchiazzano è stata oggetto di alcuni atti vandalici. Sono state rovesciate le bustine monodose di olio, sale e pepe, sparsi tovaglioli a terra, svuotata una latta di detersivo e un estintore antincendio. A segnalarlo è l’Associazione Quartiere Vecchiazzano, da anni impegnata nell’organizzazione delle tradizionali sagre – come quella della polenta, in corso in questi giorni – e di altre iniziative a sostegno della comunità locale. "I danni materiali sono contenuti, circa un centinaio di euro – spiega Andrea Panzavolta, presidente dell’Associazione –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it