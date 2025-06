Vasto incendio nei campi | traffico in tilt sulla Foggia-Candela

Un vasto incendio nei campi tra Foggia e Candela sta causando non solo ingenti danni alla natura, ma anche pesanti disagi alla viabilità. La colonna di fumo nero si erge alta nel cielo, visibile da lontano e costringendo a rallentamenti sulla Statale 665 Bradanica. Interventi di emergenza sono già in corso, ma la situazione resta critica. È importante rimanere aggiornati e adottare le dovute precauzioni per garantire la sicurezza di tutti.

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nei campi a ridosso della Foggia-Candela, dove sta bruciando una vasta porzione di sterpaglie. Il rogo ha generato una colonna di fumo, nero e denso, ben visibile dalla Statale; rallentamenti al traffico si registrano sulla direttrice 665 Bradanica. Sul. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Vasto incendio nei campi: traffico in tilt sulla Foggia-Candela

In questa notizia si parla di: incendio - campi - traffico - foggia

Campi Bisenzio: paura per un incendio sul tetto di un condominio - A Campi Bisenzio, un incendio ha destato preoccupazione sul tetto di un condominio. Due squadre dei vigili del fuoco, supportate da un'autoscala e un'autobotte, sono prontamente intervenute per contenere le fiamme su una porzione di copertura di circa 20 mq, effettuando tagli strategici per limitare la propagazione del rogo.

CASSANO MURGE, DUE FRATELLI DECEDUTI NELL’INCENDIO DI UN’ABITAZIONE IN CENTRO – BARI, DECEDUTA LA 16ENNE COINVOLTA IERI IN UN INCIDENTE IN VIA TATARELLA... Vai su Facebook

Vasto incendio nei campi: traffico in tilt sulla Foggia-Candela; Incendio in un campo di grano, Vigili del Fuoco al lavoro; Foggia:La Capitanata diventa la nuova Terra dei Fuochi maxi rogo di rifiuti vicino a campi di grano a Borgo Cervaro.

Incendio in un campo di grano, Vigili del Fuoco al lavoro Lo riporta pugliapress.org: Vasto incendio in un campo di grano a Foggia.