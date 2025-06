Vasco Rossi Live raddoppia | le nuove dieci date del 2026

Il Blasco torna a conquistare i palazzetti con un successo senza tempo e annuncia il suo tour 2026, raddoppiando le date per regalare ai fan un’esperienza indimenticabile. Le nuove dieci tappe si aggiungono al calendario, promettendo emozioni forti e live memorabili. Preparatevi a vivere la leggenda: Vasco Rossi è pronto a far vibrare ancora una volta i cuori di milioni di appassionati.

Un tour di successo in corso, le dieci nuove date live del 2026 per un artista intramontabile L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Vasco Rossi Live raddoppia: le nuove dieci date del 2026

In questa notizia si parla di: dieci - date - vasco - rossi

Vasco Live è inarrestabile e continua nel 2026! Dal palco dello show di Bologna, la sua casa, @vascorossi annuncia dieci nuove date del tour dei record: 5 giugno 2026 - Ferrara, Parco Urbano “Giorgio Bassani” 6 giugno 2026 - Ferrara, Parco Urbano “Giorgi Vai su Facebook

Vasco, 10 nuove date negli stadi nel 2026: come comprare i biglietti #vascorossi #vascolive2026 #12giugno https://tgcom24.mediaset.it/spettacolo/vasco-rossi-annuncia-date-stadi-2026_99528549-202502k.shtml… Vai su X

Vasco Rossi, in pieno tour annuncia 10 nuove date per il 2026; Vasco Rossi non si ferma: altre 10 date negli stadi nel 2026; Vasco Rossi ha annunciato le date del tour del 2026.

Vasco Rossi, in pieno tour annuncia 10 nuove date per il 2026 Secondo msn.com: In pieno tour 2025, Vasco Rossi annuncia 10 nuovi live per l'estate 2026.