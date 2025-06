Vasco Rossi in tour nel 2026 le date e i prezzi dei biglietti

Vasco Rossi torna con il suo attesissimo tour nel 2026, portando musica e emozioni in nuove venue italiane. Dopo il sold out del 2025, il Komandante annuncia 10 imperdibili date, alcune delle quali rappresentano i grandi ritorni di Vasco in città che non visitava da anni. Un’occasione unica per rivivere l’energia dei suoi concerti e stringersi ancora una volta a uno dei miti del rock italiano. Non perdere questa opportunità , i biglietti sono già un must-have!

È sold out il tour 2025 di Vasco Rossi, il Vasco Live Duemilaventicinque, partito da Torino il 31 maggio. Il komandante ha annunciato oggi 10 nuove date in 5 città italiane per il 2026, con un nuovo tour che lo porterà in venue in cui non faceva tappa (in alcuni casi) da molti anni, per la gioia dei fan storici. I grandi ritorni. In Sardegna, ad esempio, l’ultima apparizione risale a ben 6 anni fa, quando si era esibito a Cagliari con due serate record alla Fiera, con oltre 60mila spettatori. Questa volta sarà l’Arena di Olbia ad accoglierlo. Anche ad Ancona mancava da tempo: l’ultima volta allo Stadio del Conero risale al 2016. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Vasco Rossi in tour nel 2026, le date e i prezzi dei biglietti

