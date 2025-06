Vasco Rossi in pieno tour annuncia 10 nuove date per il 2026

Vasco Rossi, il mito della musica italiana, non si ferma e annuncia 10 nuove date per l’estate 2026, portando il suo carisma ancora più a lungo sul palco. Con un tour 2025 già in pieno svolgimento e oltre 600.000 fan emozionati, il Komandante si prepara a sorprendere ancora una volta. La sua leggenda continua a crescere, facendo sognare generazioni di ascoltatori. E allora, preparatevi: Vasco sta per regalare un’altra stagione indimenticabile!

(Adnkronos) – Da Olbia a Ferrara passando per Bari e Ancona. In pieno tour 2025, Vasco Rossi annuncia 10 nuovi live per l'estate 2026. Il Komandante, da oltre 50 anni sulla cresta dell’onda, ha da poco esordito con il tour di quest'anno che lo porterà di fronte a 600.000 spettatori complessivi dopo i 56.000 di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Vasco Rossi, in pieno tour annuncia 10 nuove date per il 2026

In questa notizia si parla di: tour - vasco - rossi - pieno

Estate 2025: Vasco Rossi 13 appuntamenti, Ultimo record e tour di Marracash, Cremonini, Mengoni, Lauro e Tony Effe - L'estate 2025 si prepara a essere epica nel panorama musicale italiano, con Vasco Rossi che annuncia 13 imperdibili concerti e il tour di Marracash, Cremonini, Mengoni, Lauro e Tony Effe che promette emozioni forti.

Vasco Live è inarrestabile e continua nel 2026! Dal palco dello show di Bologna, la sua casa, @vascorossi annuncia dieci nuove date del tour dei record: 5 giugno 2026 - Ferrara, Parco Urbano “Giorgio Bassani” 6 giugno 2026 - Ferrara, Parco Urbano “Giorgi Vai su Facebook

In pieno tour 2025 il ‘Komandante’ Vasco Rossi annuncia 10 live per il 2026; Vasco Rossi a Firenze: ecco la scaletta del concerto; Vasco Rossi: In questo periodo oscuro con il mio tour celebro la vita.

Vasco Rossi, in pieno tour annuncia 10 nuove date per il 2026 Riporta msn.com: In pieno tour 2025, Vasco Rossi annuncia 10 nuovi live per l'estate 2026.