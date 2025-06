Vasco Rossi di nuovo contro il genocidio a Gaza durante il concerto a Bologna | Basta con la strage di innocenti nella Striscia - VIDEO

Vasco Rossi, icona della musica italiana, torna a spezzare il silenzio con un messaggio forte e deciso contro il genocidio a Gaza, durante il suo concerto a Bologna. Dopo aver già espresso la sua indignazione a Firenze, il rocker si fa portavoce di una causa umanitaria, rompendo la consuetudine dei suoi live e chiamando all’attenzione del pubblico su uno dei conflitti più drammatici del nostro tempo. La sua voce si alza come un grido di solidarietà e speranza, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di tutti.

In un lungo discorso che rompe la consuetudine dei suoi live, Vasco Rossi si schiera nuovamente contro il genocidio a Gaza, dopo averlo fatto al concerto di Firenze Vasco Rossi si schiera di nuovo contro il genocidio a Gaza. E lo fa dal palco del suo concerto a Bologna, davanti a decine di mi.

L’eterno ritorno di Vasco Rossi, a Bologna travolge il Dall’Ara. “Basta stragi di innocenti a Gaza” Scrive bologna.repubblica.it: Tre ore di spettacolo al Dall’Ara, da “Vita spericolata” ad “Albachiara”, e stasera si replica.