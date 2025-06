Vasco Rossi Annuncia Tour 2026 | Date Città e Biglietti per i Nuovi Concerti

Il Komandante torna a conquistare i palchi nel 2026 con un'inedita serie di concerti! Dopo il trionfo del 2025, Vasco Rossi annuncia dieci nuove date per il suo tour 'Vasco Live', portando la sua musica in città come Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Non perdere l'occasione di vivere un’esperienza unica: scopri tutte le date e assicurati i biglietti prima che vadano esauriti!

Dopo il successo del 2025, il Komandante aggiunge 10 nuove date al 'Vasco Live' nel 2026: scopri dove e quando acquistare i biglietti per Ferrara, Olbia, Bari, Ancona, Udine.

